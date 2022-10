Le juge Michel Claise dénonce le manque de moyens accordés à la justice

Le juge d’instruction bruxellois Michel Claise, spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, a reproché dimanche au gouvernement fédéral de ne pas fournir à la justice des moyens suffisants pour mener correctement ses enquêtes.

"En termes de moyens, de moyens humains et de moyens tout simplement", a-t-il affirmé lors de l’émission L’Invité sur la chaîne de télévision privée RTL.

Le juge Claise a cité les moyens informatiques dont dispose la justice. "Vous imagez un peu que nous menons des guerres avec des catapultes et nous avons devant nous des criminels" nettement mieux équipés, a-t-il dit.

"En réalité, tous nos systèmes informatiques et de communication sont entièrement piratés, on le sait", a poursuivi le juge, expert de la lutte contre la corruption et le blanchiment.