Le judo belge alignera-t-il une équipe aux prochains jeux olympiques de Paris en 2024 ? Le projet est dans les cartons

Il se pourrait bien qu’il y ait une équipe mixte en judo aux Jeux olympiques de Paris de 2024. La condition ? Cinq judokas belges doivent se qualifier dans les bonnes catégories de poids pour pouvoir composer une équipe.

Ils sont neuf à participer aux Masters de judo à Jérusalem cette semaine. Du jamais vu. Parmi ces neuf athlètes, quatre d’entre eux font d’ailleurs partie du top 10 mondial dans leur catégorie. Hier, en plus de Matthias Casse, Sami Chouchi et Gabriella Willems ont aussi combattu pour la médaille de bronze. Une preuve de la bonne santé du judo belge sur la scène internationale.

Et avec de tels bons résultats, l’idée de présenter une équipe mixte au Jeux de Paris fait son chemin dans les fédérations de judo du nord et du sud du pays.

Si le projet est dans les cartons, cinq judokas belges doivent se qualifier dans les bonnes catégories de poids pour pouvoir composer une équipe. Avec Mina Libeer (-57kg), Gabriella Willems (-70kg), Malik Umayev (-73kg), Matthias Casse (-81kg) ou encore Toma Nikiforov (-100kg), la Belgique possède des beaux atouts. Et le tournoi par équipe pourrait offrir une belle visibilité au judo dans notre pays. En tout cas, les judokas belges sont partants comme l’explique Matthias Casse au micro de Kevin Paepen :

"On a fait un stage à Belek où on s’est entraîné ensemble. Et puis, on est nombreux aux masters ici à Jérusalem, ça veut dire qu’on est bon au ranking mondial. Je suis content qu’il y ait plein de possibilités belges pour prendre une médaille. C’est chouette, on a une équipe qui est là. J’espère pouvoir faire un Euro ou un mondial pour se tester. Je sais qu’on a besoin de cinq qualifiés individuels pour les Jeux. Je suis curieux mais j’aimerais bien le faire."

Si notre judoka belge numéro 1 est partant, il reste maintenant aux deux fédérations de s’entendre et de tout faire pour y arriver. Car Paris, c’est dans moins de deux ans déjà. Mais cela pourrait faire une chance de médaille en plus pour la Belgique.