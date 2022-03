Le journaliste Louis Theroux en immersion dans le système de justice pénale américain : une série documentaire ultra-subjective

Dans cet épisode, Louis Theroux examine comment la famille peut à la fois représenter une grande source d’amour mais aussi être la cause de grandes douleurs. Au programme : une immersion dans l’Eglise baptiste de Westboro où une famille dévouée à son patriarche s’est déchirée à la mort de celui-ci, une réflexion sur l’impact de la santé physique et mentale sur la vie de famille et des retrouvailles avec les collaboratrices et collaborateurs de Trans Kids et A Different Brain.

Les épisodes de la série documentaire Louis Theroux – la vie sur le fil du rasoir sont à retrouver sur Auvio.