Le journaliste et expert en aéronautique Patrick Anspach est décédé à l’âge de 69 ans, ont annoncé jeudi l’Association des journalistes professionnels et le journal L’Echo, avec lequel il collaborait comme chroniqueur depuis les années '80. Passionné par le monde de l’aviation, il a collaboré avec de nombreux médias dont la RTBF, RTL-TVi et Bel-RTL.

"La maladie l’a rattrapé juste avant ses 70 ans, qu’il aurait fêtés le mois prochain", note l’Association des journalistes professionnels (AJP), pour laquelle il avait présidé et co-présidé, en alternance pendant 40 ans, la commission d’agrégation au titre de journaliste professionnel. Une tâche bénévole, "discrète et souvent ingrate, qu’il a assumée dans une ambiance bonne enfant et assidue".

Patrick Anspach est sorti diplômé en journalisme de l’Université libre de Bruxelles en 1977. Il a été correspondant pour la radio Europe 1 et l’Agence centrale parisienne de presse. Il est également devenu rédacteur en chef du mensuel aéronautique belge "Aviastro" en 1977, où il officia pendant 15 ans. Journaliste indépendant tout au long de sa carrière, Patrick Anspach s’est rapidement imposé comme un expert de l’aéronautique. À ce titre, il fut sollicité en tant que chroniqueur par de nombreux médias tels que L’Echo, RTL-TVi, Bel-RTL et Travel Express.