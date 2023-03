Le journaliste à l’origine de critiques négatives contre Meg White s’excuse

Un journaliste s’est excusé après avoir suscité la controverse en qualifiant la batteuse des White Stripes, Meg White, de "mauvaise".

Lachlan Markay a en effet engrangé une polémique après avoir posté un tweet, aujourd’hui effacé, dans lequel on pouvait lire : "La tragédie des White Stripes, c’est de savoir à quel point ils auraient été géniaux avec un batteur à moitié correct."

"Oui, oui, j’ai entendu toutes les personnes qui disaient que c’était "un son soigneusement élaboré". Je suis désolé, Meg White était horrible et aucun groupe n’est bon avec des percussions de merde".

De nombreuses personnalités ont pris la défense de Meg White, comme le batteur de The Roots, Questlove, qui a déclaré : "J’essaie de laisser de côté les "trolls" : "J’essaie de ne pas m’intéresser à leurs opinions, mais là, ça dépasse les bornes. En fait, ce qui ne va pas avec la musique, c’est que les gens étouffent tout cela comme un filtre Instagram, en essayant d’atteindre une perfection musicale qui ne sert même pas la chanson (ou la musique)."

Karen Elson, l’ex-femme de Jack White, est également intervenue pour défendre Meg White, en commentant : "Non seulement Meg White est une batteuse fantastique, mais Jack [White] a également déclaré que les White Stripes ne seraient rien sans elle. Au journaliste qui l’a dénigrée, ne prononcez pas le nom de l’ex-femme de mon ex-mari dans votre putain de bouche."

Aujourd’hui, Markay a réagi à la réaction du public. "Vous avez probablement vu le tweet malavisé (et supprimé depuis) que j’ai envoyé hier à propos des White Stripes et de Meg White", a-t-il déclaré sur Twitter. "Il s’agissait d’une critique exagérée des White Stripes et de Meg White en tant que batteuse, et c’était, avouons-le, vraiment horrible à tous points de vue. Mesquin, odieux, tout simplement faux".

"Je ne sais pas si Meg White elle-même a vu ce tweet. J’espère que non, parce que j’imagine que ce n’est pas très agréable de voir un inconnu s’en prendre à vous comme ça", a-t-il ajouté. "Alors, à Meg White : Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et aux femmes de l’industrie musicale en général, qui, je pense, sont soumises de manière disproportionnée à ce genre de conneries, je suis également désolé d’avoir alimenté cela. Je vais vraiment essayer d’être plus réfléchi à l’avenir, à la fois ici et en dehors".

Il poursuit : "Je me suis dit, alors que toute cette haine – encore une fois tout à fait justifiée – arrive depuis 24 heures : pourquoi ai-je vraiment écrit ça ? Ce n’est pas ce que je pense vraiment, et j’aime à penser que je ne suis pas le connard que cela a fait de moi, ou du moins que j’essaie de ne pas l’être."