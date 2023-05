"Le journal intime de Nina Simone" : un podcast sur la légendaire chanteuse de jazz

Il y a un mois, nous commémorions les 20 ans de la disparition d’Eunice Kathleen Waymon alias Nina Simone. La chanteuse à l’oreille absolue a connu un parcours exceptionnel jalonné d’embûches. Un podcast France Musique écrit et produit par Marianne Vourch retrace l’enfance et la carrière phénoménale de la star.

Sept épisodes disponibles sur RadioFrance vous permettront de vous plonger dans la vie de la jeune Eunice. Vous suivrez la chanteuse évoluer dans la petite communauté de Tyron en Caroline du Nord. A l’époque, elle est la seule petite fille à y jouer du piano. Elle accompagne sa mère, pasteur, à l’église et y rythme les chants gospels. Elle deviendra très vite l’espoir de sa communauté qui rêve de la voir devenir la première pianiste classique noire. Mais dans une société rongée par la ségrégation, son parcours sera teinté de colère et de déception.

Ce podcast court et dynamique vous plonge au cœur de la vie de l’artiste grâce à sa narration à la première personne où Claudia Tagbo incarne Nina avec une grande réussite. Elle y est douce, calme et l’intrigue est ponctuée de musiques entraînantes rendant le podcast captivant et accessible également aux plus jeunes. C’est une occasion merveilleuse d’introduire l’icône du jazz à vos enfants tout en apprenant plus de détails sur la vie, riche et complexe, de Nina Simone.

Un voyage dans le passé vivement conseillé.