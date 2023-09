Le Journal du Rock fait sa rentrée en images : avec notamment la fin de l'affaire Rammstein, Måneskin et Royal Blood

Commençons par vous donner des nouvelles d’une l’affaire qui nous a occupés ces derniers mois : Till Lindemann, le chanteur de Rammstein accusé d’agressions sexuelles, vient d’être innocenté. Le parquet de Berlin a mis fin à l’enquête.

Sorti aujourd’hui même, voici le nouveau titre des Italiens de MåneskinManeskin, " Honey (are u coming ?) ". C'est une première sortie musicale depuis l'album RUSH ! sorti au début de l'année.

Cette rentrée a été teintée d’ombre après les déclarations de certains artistes à propos des personnes transgenres. Alice Cooper a par exemple été abandonné par une marque de cosmétiques après avoir déclaré qu’il craignait que ce ne soit qu’une mode. Paul Stanley de Kiss et Dee Snider de Twisted Sister ont partagé leur point de vue et Carlos Santana a aussi présenté ses excuses pour ses "commentaires insensibles" sur la communauté transgenre. En revanche, Nick Cave a récemment déclaré à ses fans de la communauté qu’il les aimait "pleinement et qu’il leur souhaitait le meilleur".

Royal Blood, le duo de Brighton composé de Mike Kerr et du batteur Ben Thatcher sort aujourd’hui son nouvel album, Back To The Water Below. Notre collègue Cyril Wilfart les a rencontrés à l’occasion du showcase exceptionnel à Bruxelles et leur a demandé si l’aspect plus varié de ce nouveau disque était dû au fait qu’ils l’ont produit eux-mêmes.

Pour la première fois, les paroles de Johnny Cash seront compilées dans un nouveau livre complet intitulé Johnny Cash : The Life in Lyrics, qui paraîtra le 14 novembre. " L’homme en noir " a écrit plus de 600 chansons au cours de sa vie et cet ouvrage contient les paroles de 125 d’entre elles. Ce 12 septembre marquera les 20 ans de sa disparition, n’hésitez pas à vous plonger dans le tout nouveau podcast qu’on lui consacre sur Classic 21 !