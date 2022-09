Le Journal du Rock fait sa rentrée avec Rammstein, le scandale Maneskin et Arcade Fire!

L’actualité de la semaine a été marquée par cette info Rammstein: le groupe allemand sera de retour chez nous, au Stade Roi Baudouin, le 4 août 2023 ! C’est notre capitale qui accueillera cette nouvelle étape de la tournée européenne des stades “No ‘Zeit’ to lose ". Les places seront mises en vente dès 10h le jeudi 8 septembre.

Passons maintenant aux MTV Video Music Awards dont la cérémonie a été marquée notamment par une prestation censurée du groupe Maneskin. En cause ? Une paire de fesses… celle du chanteur Damiano David dont la tenue de scène laissait peu de place à l’imagination. Lors de cette même soirée, les Red Hot Chili Peppers ont reçu un Global Icon Award qu’ils ont dédié au regretté batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Parmi les articles que vous avez préférés sur notre site cette semaine : les raisons qui ont poussé Ozzy Osbourne à rentrer chez lui en Grande-Bretagne. Lui qui se réjouit de la sortie le 9 septembre de Patient Number 9. On vous invite d’ailleurs à découvrir cet album en avant-première à Amsterdam ce 7 septembre. A gagner ici !

Arcade Fire a repris les concerts malgré les accusations de mauvais comportement sexuel qui pèsent sur le frontman Win Butler. Le musicien a nié en bloc mais plusieurs radios canadiennes ont décidé de ne plus diffuser la musique d’Arcade Fire.

Séquence souvenir à présent avec le film Terminator 2: Judgement Day, sorti en 1991. L’acteur Robert Patrick a expliqué cette semaine qu’il avait proposé un titre de Nine Inch Nails pour la bande-son plutôt que "You could be mine " de Guns N’ Roses.

Notons encore ce retour après 4 ans d’absence pour Arctic Monkeys ! L’album "The Car " arrivera le 21 octobre .