Le journal des Festivals : swinguez entre jazz et blues au Festival de Gouvy

La 42e édition du Festival de Gouvy se tiendra le week-end prochain les vendredi, 5, samedi 6 et dimanche 7 août.

Le Festival de jazz de Gouvy, qui est né en 1970, fut jusqu’en 1978, un festival de rock, puis un festival de jazz. Il a lieu à la ferme de la Madelonne, qui est située le long de la nationale Houffalize – Gouvy, on est dans la province de Luxembourg.

L’une des particularités du " Gouvy " — comme disent les initiés — c’est que c’est à la fois un festival de jazz et de blues. Le vendredi et le samedi sont traditionnellement consacrés au jazz et le dimanche au blues.

Loin des sentiers battus, le Gouvy Jazz n’a pas son pareil pour nous faire découvrir d’excellentes jazzwomen et jazzmen, qui, — pour des raisons qu’on ne s’explique pas toujours —, ne bénéficient pas de la notoriété qu’ils mériteraient.

Chaque année aussi, le Festival fait une belle place aux voix. Un bel exemple avec la chanteuse new-yorkaise Joyce Elaine Youli, et le quartet du batteur Elio Coppola. Ils seront en concert samedi 6 août, au chapiteau de 19 heures à 20h30.

Mais que serait un festival de jazz en Belgique, sans des musiciens belges ! Notons la présence de l’excellent trompettiste Mark Frankinet, en concert au club du Festival.

Robert Jeanne aussi est un saxophoniste liégeois. A 92 ans, il est l’un des doyens des musiciens de jazz en Belgique. A ses côtés, Jacques Pirroton à la guitare, Benoît Vandestraeten à la basse électrique et Antoine Cirri à la batterie.

A savoir, il est permis de camper gratuitement sur le site.

Toutes les infos sur le Festival, via le site madelonne.be.