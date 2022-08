Le journal des Festivals: de Bruxelles à Bruges, Classissimo et MA festival

Chaque jour nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Au programme, deux présentations de Festivals.

C’est déjà la 16e édition du Festival Classissimo, qui se déroulera du vendredi 12 au 19 août, au Théâtre royal du Parc, rue de la Loi à Bruxelles.

Un Festival de musique de chambre au sens large, qui nous proposera: " Une mosaïque musicale colorée, éclectique et multiculturelle. "

C’est Georges Dumortier qui a fondé ce festival, et qui en assure la Direction artistique depuis sa création. Cette année, il s’est associé avec le flûtiste Marc Grauwels, un très grand nom de la musique en Belgique. Et en matière d’éclectisme, on peut faire confiance à ce musicien, et à cet homme, particulièrement solaire.

Huit concerts sont à l’affiche, avec une thématique par concert. Pour le concert d’ouverture intitulé " Mendelssohn only ", le violoniste Jean-Frédéric Mollard sera maestro de l’ensemble " I virtuosi ", fondé à l’initiative de Marc Grauwels en 1981.

Bifurcation vers Bruges, où commence vendredi l’un des plus grands festivals de Musique ancienne au monde, le Festival Musica antiqua, mieux connu sous le nom de " MA" Festival. Sa 59e édition débute ce vendredi et se poursuivra jusqu’au dimanche 14 août.

La nouveauté cette année, c’est la MA Académie, une possibilité pour de jeunes talents d’êtres guidés par des Maîtres, cette année, le claveciniste français Bertrand Cuiller, l’ensemble B’Rock et Il gardellino. Le résultat de cet atelier sera à découvrir mardi 9 août, à 19h, au Concertgebouw de Bruges.

Toutes les infos complémentaires sur ce fantastique festival de musique ancienne sont à retrouver sur le site mafestival.be