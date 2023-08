"Le Journal de Namur" d’Edouard Baer brillera à nouveau lors de l’Intime Festival

Comme souvent avec le metteur en scène, ce projet repose sur le partage, avec l’idée de rechercher la poésie et l’intensité dans le moment présent. Une place prépondérante est donc accordée à l’improvisation et notamment dans la mise en scène. C’est dans le flou le plus total que débutent les auditions. Edouard Baer avoue ne rien savoir des participants et de leurs spectacles avant la performance. Un moyen pour lui de s’émerveiller et d’être surpris à la découverte des représentations. "J’y vais pour être enchanté" confie-t-il avant de reconnaître se réjouir de voir les idées farfelues des participants. Une improvisation qui contraint les organisateurs à réussir pour la seconde fois le défi d’organiser une performance scénique en deux jours. Les auditions se déroulant la veille du spectacle. À partir de cette première prise de contact, Edouard Bear devra en effet trouver comment présenter, raconter et animer la soirée. Un défi qu’il compte bien relevé haut la main grâce au travail des équipes du théâtre et à la bienveillance des spectateurs qui font preuve d’un soutien unique envers les participants.

"Le Journal de Namur", un spectacle qui met à l’honneur la poésie du quotidien et l’enchantement du présent. À découvrir ce samedi 19 août dans le cadre de l’Intime Festival à Namur.