Le journal de guerre bouleversant des comédiens du théâtre ukrainien Dakh

L’une des comédiennes a tenté de se mettre à l’abri à Lviv, à l’Est de l’Ukraine, avec sa famille. Une autre se trouve à Oujhorod, à la frontière slovaque. D’autres se sont réfugiées en Pologne ou en Allemagne. Et certains sont toujours à Kiev, la capitale assiégée.

Depuis l’invasion russe en Ukraine, les protagonistes du Centre d’art Dakh ("toit" en français), écosystème qui rassemble des comédiens et des groupes de musique comme DakhaBrakha, célébré en Europe et aux Etats-Unis, se retrouvent dispersés sur le territoire ukrainien et à l’étranger.

Andrii Palatnyi, l’administrateur du théâtre depuis 2016, a alors demandé aux membres de la troupe de publier leur ressenti sous forme de courtes vidéos. Cinq comédiens se voient ainsi réunis dans un Journal de guerre que la RTBF publie dans le cadre de son marathon culturel avec l’Ukraine.