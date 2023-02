“Le Journal de Bridget Jones” : 4 anecdotes à connaître sur le film culte

Son succès, Le Journal de Bridget Jones le doit notamment à son casting British et US de stars et à sa BO de dingue. À l’affiche, on retrouve le trio culte de Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant. La bande originale contient le mythique single It’s Raining Men (interprété par Geri Halliwell l'ex membre des Spice Girls !). Le titre sera numéro 1 pendant plusieurs semaines au Royaume-Uni, en Belgique, en France, en Pologne, en Irlande, en Ecosse et même en Italie !