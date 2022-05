Le jour où Thierry Luthers a croisé Johnny Hallyday… sans oser lui parler

Thierry Luthers était l’invité du 8/9 pour son livre Souvenirs, souvenirs. Il a dévoilé des anecdotes croustillantes de cette autobiographie professionnelle dont sa non-rencontre avec Johnny.

Clap de fin pour Thierry Luthers après une carrière de 42 ans à la RTBF !

Il a commenté les plus grandes rencontres et les plus grands événements comme les JO ou la Coupe du Monde de football et interviewé un tas de stars : Carl Lewis, Eden Hazard mais aussi Gainsbourg ou Goldman.

Durant 7 saisons de Grand Cactus, il a régalé par sa culture et ses anecdotes sur le foot.

Thierry est aussi un passionné d’Histoire, de cinéma, de Johnny Hallyday, des tombes des personnalités… Il raconte tout cela dans son livre Souvenirs, souvenirs.