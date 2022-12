Le jour où Roger Federer s’est fait recaler à l’entrée de Wimbledon

Même les plus grandes stars peuvent se faire refouler à l’entrée d’un grand évènement. Roger Federer ne manque pas à l’appel, lui qui s’est vu refuser l’entrée de Wimbledon il y a deux semaines.

Malgré ses 8 victoires à Wimbledon, Roger Federer doit encore montrer patte blanche. Le joueur Suisse a expliqué lors du Daily Show, un talk-show américain célèbre, s’être fait refuser l’entrée par une agente de la sécurité il y a quelques semaines.

Alors qu’il se trouve à Londres, Roger décide d’aller prendre le thé au club de Wimbledon. "Je conduis jusqu’à l’entrée des invités. Je sors de la voiture et je dis à mon coach que je vais parler à la dame de la sécurité pour voir comment on entre. J’y vais et je commence par dire : Bonjour, je me demandais comment je pouvais entrer à Wimbledon : où se trouve la porte ?" explique Federer.

Le souci, c’est que son interlocutrice lui répond qu’il doit être membre pour pouvoir entrer. En tant que gagnant, Federer est toutefois membre, mais a égaré ce fameux pass. "Lorsque vous gagnez Wimbledon, vous devenez automatiquement membre. Je lui dis que normalement quand je suis ici, je joue et il y a beaucoup de gens, alors j’entre par un autre chemin. Et c’est la première fois que je viens quand le tournoi n’a pas lieu, donc je ne sais pas par où rentrer.”

Après plusieurs explications, l’homme aux 20 Grand Chelem ne peut toujours pas rentrer. Il tente une dernière tentative gênante du Suisse, qu’il regrette d’ailleurs aujourd’hui comme il l’explique :"J’ai gagné ce tournoi huit fois. S’il vous plaît, croyez-moi, je suis membre. Où est-ce que je peux entrer. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai dit ça, et je me sens toujours mal à propos de ça."

Finalement, l’histoire se termine bien pour Roger. Il est repéré par un fan qui lui demande un selfie et par d’autres agents de sécurité qui le laissent alors entrer dans l’enceinte, où il est accueilli par le président du club, Ian Hewitt.