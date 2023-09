Le jour où Ozzy Osbourne a demandé à devenir le 10e membre de Slipknot

Ailleurs dans l'interview, Corey Taylor a aussi évoqué sa rencontre avec ses différents héros musicaux, dont Metallica. AU Graspop en 2019, il nous avait d’ailleurs confié en interview que l’album Master of Puppets avait changé sa vie.

"La première fois, c'était lors d'un concert au début des années 2000, lorsqu'ils étaient en tête d'affiche après Slipknot. James [Hetfield] et Jason [Newsted] nous ont invités dans leur loge pour passer du temps ensemble, et nous étions tellement impressionnés par eux que la seule chose que nous pouvions faire était de dévaliser leur nourriture et leurs boissons. "

"Nous étions comme des rats des rues à la Dickens, nous buvions toute leur bière et nous nous remplissions les poches. Les gars nous regardaient, roulaient des yeux et riaient.”

"Lorsque nous nous sommes revus la fois suivante, James était sobre. J'étais moi-même devenu sobre, et il m'a dit : 'Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi'. C'est un homme très aimable."