"Le jour où on mangera des sandwiches mous", un spectacle surprise, au Théâtre Jardin Passion à Namur

Une création surprise au Théâtre Jardin Passion à Namur. Le spectacle s'intitule : "Le jour où on mangera des sandwiches mous" et nous parle d'une forme de renaissance, d'une nouvelle joie de vivre après les confinements. D'une envie de renouer des liens sociaux, de revoir du monde et de faire la fête. Mais comment ? C'est une surprise que nous réservent les cinq comédiens de ce petit théâtre souvent surprenant.

Marie-Noëlle Hébrant lève un petit coin du voile...

"Le jour où on mangera des sandwiches mous", au Théâtre Jardin Passion, derrière la gare de Namur, jusqu'au 28 mai.