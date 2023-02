Le jour où Michael Jackson a privatisé un supermarché pour faire ses courses "comme tout le monde”

Les images surréalistes de cette banale séance de shopping ont récemment été de nouveau publiées sur Reddit. On y voit Michael Jackson choisir des fruits, pousser son chariot, et discuter avec de faux clients, qui étaient en réalité des proches de la star.

"C'est pourquoi j'aime tant les déguisements, je peux m'asseoir sur un banc à Disneyland et voir ce que les gens font et de quoi ils parlent vraiment. Mais quand ils voient que c'est Michael Jackson, ils changent complètement”, expliquait l’artiste. “Je veux voir le vrai monde et ce à quoi il ressemble et c'est vraiment difficile". L’expérience du supermarché lui a donc “donné une chance de voir, à ma façon, à quoi ressemble le monde réel. Même si ce n'était pas la réalité."