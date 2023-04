"Le jour où l’on m’a appris que j’étais enceinte, cela a été la cerise sur le gâteau" : Tamara, le premier bébé conçu grâce à la cryopréservation, a 18 ans

En 1997, Ouarda Touirat a 25 ans, et est enceinte de son premier enfant. On lui diagnostique alors un lymphome hodgkinien de stade IV, la poussant à interrompre sa grossesse. Le constat des médecins est sans appel : elle doit suivre sept à huit mois de chimiothérapie, couplés à un mois de radiothérapie, pouvant mener à un risque majeur d’infertilité. Avant d’entamer les traitements, le professeur Jacques Donnez, gynécologue des Cliniques universitaires, propose de lui prélever des tissus ovariens et de les congeler. La pratique est tout à fait expérimentale à l’époque.

Quand on m’a annoncé cette ménopause, cela m’a déchiré le cœur. Pire encore que le jour où l’on m’a annoncé le cancer.

Le traitement finit par fonctionner, mais Ouarda ne peut éviter les effets secondaires attendus. Elle souffre d’une ménopause précoce. La Montoise se souvient : "Quand on m’a annoncé cette ménopause, cela m’a déchiré le cœur. Pire encore que le jour où l’on m’a annoncé le cancer."

Après avoir vaincu la maladie, la deuxième victoire de Ouarda a été de retrouver un cycle menstruel normal, réapparu directement après la greffe. Les premiers follicules sont apparus quatre à six mois plus tard. Pour Ouarda, le processus complet de cryopréservation a duré onze mois, avant le début de sa grossesse.

Vient alors cette année 2003, durant laquelle Ouarda et son mari Malik souhaitent à nouveau devenir parents. Grâce au Professeur Donnez et son équipe, la greffe du tissu ovarien est un succès. "Quand le Professeur Donnez m’a proposé de réimplanter les ovocytes, sans savoir si cela allait fonctionner, j’y suis allée aveuglément", se rappelle Ouarda. "Je me disais que c’était la dernière chance. Le jour où l’on m’a appris que j’étais enceinte, cela a été la cerise sur le gâteau". La nature fait alors le reste du travail, et Tamara devient le premier bébé au monde issu de la cryopréservation.