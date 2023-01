Le jour où Johnny Cash a demandé un autographe à Bruce Dickinson d’Iron Maiden…

Parmi les anecdotes dévoilées dans les vidéos, on apprend que Bruce boit jusqu’à deux litres d’eau par concert – et perd jusqu’à trois litres et demi de sueur ; il a toujours des bouchons d’oreille, un paquet de mouchoirs en papier (" J’ai toujours le nez qui coule quand je dois chanter correctement ") et une tasse de café à portée de main pour chaque concert (pas pour le boire, mais pour le renifler ! " Je sens littéralement le café ") ; et il n’hésite pas à recycler certains accessoires et costumes classiques (la cape du vieux Marin, par exemple, a été dépoussiérée pour cette dernière production).

Bruce nous parle également de certains des nombreux accessoires impressionnants qu’il utilise sur scène, de sa croix géante pour " Sign Of The Cross " à l’incroyable costume avec lance-flammes pour " Flight Of Icarus ".