Le jour où JK Rowling a inventé Harry Potter : ce voyage qui lui a inspiré le plus célèbre des sorciers

En juin 1990, dans un train qui relie Manchester à Londres, Joanne Rowling, employée de 25 ans à la chambre de commerce, dont la maman est entre la vie et la mort, ne parvient pas à trouver le sommeil.

Se tournant vers la vitre, elle admire le paysage anglais vallonné. Tout à coup, un drôle d’oiseau fend le ciel juste devant elle. Une chouette effraie ? En pleine journée ? Fascinée, elle réalise ensuite que son wagon est métamorphosé : il est plus petit... agencé différemment ! Elle n’est plus assise dans un fauteuil en tissu gris, mais sur une jolie banquette recouverte de velours vert olive. Au-dessus d’elle, de vieilles malles en cuir reposent sur les compartiments à bagages. Et tout à coup, elle perçoit un jeune enfant aux cheveux noirs en bataille, qui se fraie un chemin dans le couloir du wagon. Il porte des lunettes noires rondes et se dessine, sur son front, une cicatrice sur son front. Le voilà le héros qu'elle attendait pour ses livres.

Elle se réveille, bouleversée, prête à retranscrire, dès son arrivée en gare, le rêve qu'elle vient de vivre, pour lequel elle imagine déjà chaque personnage et chaque lieu : Ron Weasley, Hagrid, un château écossais perché sur les rochers,...

Arrivée chez elle, elle couche par écrit les débuts d'un nouveau roman, qu'elle compte développer en sept tomes. Il deviendra le plus vendu de l'Histoire. Comment une jeune inconnue est-elle parvenue à faire publier son histoire ? Quels éléments de sa vie lui ont-ils inspirés ce récit ? Retour sur le best-seller de JK Rowling qui aurait pu ne jamais voir le jour.