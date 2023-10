Le jour où Chris Rock, croyant Jada Pinkett séparée de Will Smith, lui a fait une avance

Jada Pinkett Smith a récemment accordé une interview à People pour parler de son livre, "Worthy", dans lequel elle revient sur les moments forts de sa carrière et sur son mariage avec Will Smith. En parlant de sa relation, l’actrice et productrice a avoué qu’elle et son mari seraient en fait séparés.

Pendant plusieurs années, des rumeurs ont circulé sur leur supposée séparation mais le couple les a toujours niées, disant même qu’ils étaient en relation libre alors qu’en réalité, ils ne sont plus ensemble depuis 2016. Elle raconte que bien avant l’incident survenu à la cérémonie des Oscars 2022, quand Will Smith est monté sur scène pour gifler Chris Rock après qu’il ait fait une blague sur l’alopécie de Jada, l’humoriste l’avait appelée pour lui proposer un rendez-vous.

"Tous les étés, on entendait des rumeurs disant que Will et moi allions divorcer. Et un été, Chris (Rock) pensait que nous allions réellement divorcer. Alors il m’a appelée et m’a dit : "J’aimerais bien t’inviter à sortir"", explique-t-elle à People. Choquée, elle lui a demandé ce qu’il voulait dire par là. "Il m’a dit : 'Eh bien, Will et toi n’êtes pas en train de divorcer ? Je lui ai répondu : 'Non, Chris, ce ne sont que des rumeurs'", s’est-elle souvenue. "Il était scandalisé. Il s’est longtemps excusé et c’est tout".

L’actrice précise que cela s’est passé avant 2016. Elle s’est brouillée avec l’humoriste quand elle s’est indignée que Will Smith n’ait pas été nommé aux Oscars 2016 pour son rôle dans "Concussion". Elle avait appelé au boycott car elle estimait que les Oscars étaient trop blancs et n’offraient pas assez de reconnaissance aux actrices et acteurs racisés. Chris Rock s’était moquée d’elle déjà à cette époque sur scène. Elle pense qu’il y a eu un malentendu entre eux et que c’est pour cette raison que ça a dégénéré.

Suite à la gifle, elle explique qu’il est venu près d’elle à la fin de la cérémonie et qu’il a essayé de s’excuser, lui disant qu’il ne voulait pas lui faire du mal. Pensant qu’il avait fait ça à cause de leur dispute en 2016, elle a répondu : "Je ne peux pas parler maintenant, Chris. Cette merde, c’est de l’histoire ancienne". Depuis, elle dit l’avoir pardonné. Tout ce qu’elle souhaite, désormais, c’est que Will Smith et lui se réconcilient.