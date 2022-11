Le jour où Bono de U2 s’est réveillé dans la chambre d’Abraham Lincoln

Bono s’est souvenu d’un moment plutôt cocasse au cours duquel il a été réveillé par Barack Obama alors qu’il faisait une sieste dans l’ancienne chambre d’Abraham Lincoln.

Il rendait visite au président Obama avec son épouse Ali Hewson quand le président a commencé à préparer des "cocktails forts". Bono a confié à Zoe Ball, sur la BBC, qu’il a terminé dans une chambre non loin, qui s’est révélée être celle d’Abraham Lincoln, président entre 1861 et 1865.

A propos d’Obama, Bono explique : "C’est un homme extraordinaire, tout comme sa famille. Oui, le 44e président fait des cocktails. Lui n’en boit pas beaucoup, il est très mesuré".

Il a ensuite expliqué qu’il était allergique aux salicylates, un élément présent notamment dans le vin rouge, et que sa tête "gonfle comme un ballon" quand il boit, et qu’il finit toujours par tomber endormi "quelque part". C’est ce qui lui est arrivé quand il a bu ces cocktails, en plus de verres de vin rouge : "Il y avait des salicylates dans le vin et je me suis éclipsé un moment pour aller me coucher. Et Obama a demandé à Ali après 10 minutes où j’étais parti."

"Et elle a répondu : "Il est juste parti faire une sieste". Et Obama lui a dit : "Pardon ?". Elle lui a ensuite expliqué que je devais me reposer et que je reviendrais dans 10 minutes. Elle a ajouté : "Je suis avec lui depuis 30 ans, ne vous souciez pas de lui, Monsieur le Président, je vais aller le chercher"".

Obama a ensuite insisté pour aller avec Ali chercher Bono, qu’ils ont fini par retrouver dans la chambre de Lincoln. Le président a beaucoup ri en le retrouvant là, selon Bono, qui explique que ce dernier ne le croyait pas quant à ses allergies, et qu’il pensait que le chanteur avait bu en cachette pour en arriver là : "Mais il fait des cocktails forts, je vous le dis", termine Bono.