Le jour le plus long, c’était il y a 60 ans… au cinéma

"Le jour le plus long" c’est d’abord un générique des plus longs, enfin des plus fournis, des plus riches. Il aura fallu 6 réalisateurs pour mettre en boîte cette fresque historique. Vous devez savoir que les séquences anglaises, nous les devons à Ken Annakin et Darryl F. Zanuck (grand producteur hollywoodien, "Cléopâtre" avec Elizabeth Taylor, c’est lui). Les séquences américaines sont signées Andrew Marton. Les séquences allemandes, Bernhard Wicki. Quant aux séquences de combats et aux séquences en parachutes, elles ont été réalisées respectivement par Elmo Williams et Gerd Oswald. Autant de talents différents que nous retrouvons du côté des scénaristes de cette histoire où se côtoient le romancier français Romain Gary, l’auteur allemand (naturalisé américain) Erich Maria Remarque et l’américain James Jones (dont le livre "Tant qu’il y aura des hommes" sur l’attaque de Pearl Harbour a aussi été adapté au cinéma). Mais c’est au niveau de ses acteurs que la liste semble sans fin. Au générique, nous croisons les noms de Henry Fonda, John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Sean Connery, Arletty, Jean-Louis Barrault, Bourvil, Gert Fröbe, Curd Jürgens et le belge Jacques Ledoux !