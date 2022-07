Le "Jour du dépassement" tombe de plus en plus tôt : dès ce jeudi 28 juillet, le monde vit à crédit

Cette année, cette date symbolique tombe un jour plus tôt que durant l’année 2021 et 2019 et 25 jours plus tôt qu’en 2020 – année exceptionnellement marquée par un ralentissement de la consommation durant la crise sanitaire. Il s’agit donc du déficit le plus important depuis que la planète est entrée en phase de dépassement écologique au début des années 1970, affirme le WWF-Belgique.

A noter que le "jour du dépassement" se calcule en divisant la biocapacité de la planète par l’empreinte écologique de l’humanité. En d’autres termes, en divisant la capacité de régénération de la Terre, par la consommation annuelle de l’humanité en ressources naturelles. Pour ce faire, l’ONG Global Footprint Network se base sur plus de trois millions de données statistiques provenant de plus de 200 pays du monde.

Nous imposons donc à la planète un rythme qu’elle ne peut supporter

Une fois le dépassement atteint, l’humanité vit à crédit, et puise dans ses réserves. En 2022, il faudrait 1,75 fois la capacité biologique de la Terre pour continuer à vivre comme nous le faisons actuellement. "Chaque année, nous abattons plus d’arbres qu’il n’en pousse et nous émettons plus de gaz à effet de serre que ce que nos forêts et nos océans sont capables d’absorber. Nous imposons donc à la planète un rythme qu’elle ne peut supporter."