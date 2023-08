Le jour du dépassement de la planète tombe plus tard que l’an dernier : une bonne nouvelle ?

Ce jour du dépassement symbolise la pression de l’humanité sur notre Terre. Les causes sont multiples : la déforestation, la surpêche, la surexploitation agricole, nos émissions de gaz à effet de serre, notre utilisation des énergies fossiles.

En 1970, cette date tombait un 30 décembre. En 1996, c’était le 30 septembre, 3 mois plus tôt. En 2020, c’était le 22 août, soit 4 mois plus tôt. Depuis le début des comptages, la date n’a fait qu’avancer sauf en 2020 où il y a eu un recul, lié à la pandémie et au confinement, donc à la limitation des transports, des activités industrielles et de la consommation.

À l’époque, les scientifiques espéraient une prise de conscience qu’un changement de mode de vie était nécessaire. Et surtout que les dirigeants du monde entier allaient promouvoir la transition écologique. Mais dès 2021, avec la reprise de l’économie, les chiffres revenaient à ceux de 2019.

Seule nouvelle un peu encourageante, le jour du dépassement s’est tout de même stabilisé ces 5 dernières années.