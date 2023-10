Le jour de gloire d’Aboubakary Koita : un triplé face à Genk pour enfin décoller

Né à Pikine, au Sénégal, Aboubakary fait ses premiers pas dans le monde du ballon rond au FC Merksem, à Anvers. Il a alors 13 ans. Après une saison, il rejoint le club de Lyra puis intègre le centre de formation de l’ASV Geel. C’est avec ce club, en D1B puis en D1 amateur, qu’il fait ses armes.

Après une saison pleine (5 buts en 29 matches), Koita signe à La Gantoise, convaincue par la vitesse, la qualité de dribble et le talent du Belgo-sénégalais. Malgré de bonnes performances avec les U21, il ne réussira jamais à s’imposer chez les Buffalos (1 assist en 7 matches chez les pros) qui le prêteront à Courtai en janvier 2019. Pour ses débuts avec les Kerels, Koita délivre une passe décisive et trois matches plus tard, il inscrit son premier but en Pro League face à Waasland-Beveren.

Impressionnés par Koita, qui en plus de planter une rose réalise deux passes décisives ce jour-là (victoire 2-6), les Waaslandiens attirent le virevoltant ailier l’été suivant. Il jouera deux saisons sous les couleurs de Beveren avec qui il inscrira 9 buts en 51 matches, avant de signer à Saint-Trond en juillet 2021.

Empiler les buts n’est donc pas la principale qualité d’Aboubakary Koita, qui sort d’une saison blanche à Saint-Trond (0 but en 29 matches de championnat). Le Canari est plus habitué à briller sur le terrain avec ses fulgurances. Le Club Bruges, prochain adversaire des Canaris (dimanche à 18h30), est prévenu.