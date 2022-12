"Le jouet" : Pierre Richard est la marionnette du fils de son patron

La comédie de Francis Veber a beau dater de 1976, il y a quelque chose de résolument moderne dans sa critique de l’emprise du capital sur ses employés. Le film n’hésite en effet pas à souligner la différence sur les classes sociales et les enjeux économiques derrière cet accord entre patron et "jouet". La "petite famille de l’entreprise" se révèle ainsi être factice, à la manière des liens compliqués entre Rambal-Cochet et son fils Eric. De quoi apporter une dose assez efficace d’émotion derrière la thématique sociale du long-métrage. Le tout se révèle pertinent mais surtout hilarant, essentiellement grâce aux gaffes de Pierre Richard en François Perrin. L’acteur se révèle toujours aussi drôle et juste au niveau du timing comique. Si le reste du casting est à l’avenant, c’est bien la star qui amène le plus gros de la comédie et porte celle-ci à une valeur d’humour assez élevée. Si le long-métrage a récemment connu un remake avec Jamel Debbouze, ce morceau de comédie pure tombe à point nommé durant cette période de fêtes pour rire aux éclats grâce à la verve d’un des plus grands acteurs comiques français.