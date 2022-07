Le "jort", le short masculin qui s'invite dans le dressing des femmes

Les femmes puisent de plus en plus leur inspiration mode chez les hommes. Après le costard-cravate, c'est le "jort", très tendance cet été, qui se fait une place dans les penderies féminines. Et pas pour le plaisir de toutes ! Cette pièce mode, déjà apparue dans le dressing des hommes l'année dernière, est même adoptée par les sœurs Hadid et certaines marques de luxe.

Si les femmes ont l'habitude de ressortir leurs shorts en jean en été, c'est une version un peu plus longue et surtout assez large qui fait son apparition dans les armoires. Sur TikTok, le hashtag #jort enregistre déjà plus de 7 millions de vues. Il regroupe les vidéos de femmes et d'hommes qui expliquent comment couper son ancien jean à la bonne longueur pour être tendance ou proposent des astuces pour styliser ses tenues avec un "jort".