Le Jon Spencer Blues Explosion ne reprendra plus ses activités

Jon Spencer continue toutefois en solo avec un premier album Spencer Sings the Hits!, en 2018, et il a récemment annoncé la suite avec un groupe appelé The Hitmakers, dans lequel on retrouve Sam Coomes de Quasi en deuxième chanteur, M. Sord à la batterie, et Bob Bert. Le prochain album arrivera en avril et un premier single a été dévoilé :