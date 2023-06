Le joli geste de Jolien Boumkwo : la spécialiste belge du lancer du poids se dévoue pour son pays en bouclant le 100m haies des Jeux européens

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jolien Boumkwo est sortie de sa zone de confort ce samedi à Chorzów. Spécialiste du lancer du poids, la Belge s'est alignée sur le 100m haies aux Jeux européens qui se déroulent actuellement en Pologne. À l'arrivée, la huitième et dernière place mais un fier service rendu à son pays, à la lutte pour éviter la relégation en seconde division des championnats d'Europe d'athlétisme par équipes.

Pour pallier le forfait d'Anne Zagré ce samedi sur le 100m haies des Jeux européens, c'est Jolien Boumkwo qui s'est présentée dans le couloir 2 de la piste du stade de Chorzów. La spécialiste du lancer du poids, qui avait annoncé avant la course à Sporza "y aller doucement pour éviter les risques", s'est rapidement retrouvée distancée par ses concurrentes. Au final, un chrono de 32.81. Mais l'essentiel est ailleurs.

Car en acceptant de prendre part au 100m haies, Jolien Boumkwo a donné un beau coup de main à son pays : Hanne Zagré blessée, trouver une remplaçante était indispensable pour que la Belgique empoche un point au classement général de D1 des championnats d'Europe d'athlétisme par équipes. Un classement dans lequel notre pays était mal en point ce vendredi, au terme de la première journée d'athlétisme, avec une 13e place sur 16, juste devant les trois dernières places synonymes de relégation en seconde division.

"Beaucoup d'athlètes ne voulaient pas prendre de risques, alors je me suis sacrifiée, a expliqué Jolien Boumkwo à Sporza avant la course. Quand j'étais junior, je faisais encore des courses et jusqu'à l'âge de 24 ans, j'en faisais aussi lors de mes entraînements. C'est donc un mouvement qui ne m'est pas inconnu."

Hanne Claes, forfaite sur 400m haies, ne sera par contre pas remplacée.