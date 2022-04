Le jogging: vraiment le sport le moins cher ? On a testé

Une fois équipé, vous découvrirez peut-être que la bonne volonté ne suffit pas. Si le jogging est plutôt une activité tendance, progresser sans se blesser n’est pas simple, s’y tenir encore moins.

Pour cela, un groupe pourrait peut-être vous aider ! Et il y a beaucoup de chances pour que vous trouviez un groupe "Je cours pour ma forme" près de chez vous ! "Pour moi, tout le monde peut se mettre à courir. Ici, le programme, c’est un programme extrêmement progressif." explique Céline Tribolet, animatrice du groupe 0-5 km à Flawinne. "On alterne des phases de course à pied et des phases de marche. Et bien évidemment, plus les semaines augmentent, et plus l’écart se réduit, pour arriver à courir les 5 km".

JCPMF, présent un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, vous mettra le pied à l’étrier, avec d’autres débutants qui vous donneront peut-être envie de vous surpasser. Ou du moins de tenter de réussir à courir 5 km, le premier objectif !

"Quand on arrive, on se rend compte qu’il y a d’autres débutants comme nous. Et donc, même si on repart de zéro, on a vite confiance dans le groupe. Pendant les temps de récupération, les temps de marche, les plus forts viennent rechercher les plus lents", assure Isabelle Crutzen, Coordinatrice Je cours pour ma forme.

Autre avantage, le prix est extrêmement démocratique: entre 5 et 60 euros pour un cycle de 12 semaines, selon l’entité organisatrice. La moyenne se situe entre 25 et 35 euros. La plupart des mutuelles interviennent dans ces frais de sport.