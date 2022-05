Le jeune talent suisse Jan Christen, 17 ans, signe jusqu'en 2027 chez UAE Emirates

Le jeune cycliste suisse Jan Christen, 17 ans, s'est engagé jusqu'en 2027 avec UAE Emirates, a annoncé l'équipe WorldTour jeudi.

Du haut de ses 17 ans, Christen a déjà montré ses qualités sur différents terrains. Chez les juniors, il est champion de Suisse sur piste, de cyclocross, de mountainbike et du contre-la-montre sur route. Il est également champion du monde juniors en cyclocross, un titre conquis en janvier dernier devant Aaron Dockx.



"Je suis assez polyvalent", confirme Christen. "J'aime toutes les disciplines et j'adore me tester que ce soit sur la piste, sur route ou en dehors. Le cyclocross et le VTT me tiennent particulièrement à cœur et j'espère continuer à les combiner au cours des prochaines années. Mon but est de continuer à profiter et à apprendre. Chez UAE, j'ai l'impression d'être au bon endroit".

Chez UAE Emirates, le Suisse va d'abord intégrer l'équipe de développement nommée "Pogi Team" en référence au Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France.