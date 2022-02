Le jeune pilote belge Nicolas Baert au départ des 24 Heures de Spa et du GT World Challenge Europe

Le pilote belge Nicolas Baert, 20 ans, va abandonner les courses de voitures de tourisme pour se consacrer à 100% au GT. En 2022, le Waterlootois disputera toutes les épreuves du GT World Challenge Europe (Sprint Cup et Endurance Cup) à bord d'une Audi R8 LMS GT3 de l'équipe Saintéloc Racing.

Sacré à deux reprises au classement Juniors du TCR Europe (troisième du général en 2020, septième en 2021), Nicolas Baert va donc délaisser son Audi RS 3 LMS de l'équipe familiale Comtoyou Racing pour un programme complet en GT3. Il découvrira donc les 24 Heures de Spa les 30 et 31 juillet !

"J’ai beaucoup aimé le TCR Europe, mais j’ai deux rêves : gagner un jour les 24 Heures de Spa et les 24 Heures du Mans, souligne le Rookie of the Year belge de la saison 2020 dans son communiqué. Il me paraissait donc logique de me tourner vers l’endurance. Le GT3, et en particulier le très relevé GT World Challenge Europe, est la meilleure formule pour le faire. Mi-octobre, j’ai participé aux 8 Heures d’Indianapolis avec l'équipe Saintéloc Racing. C’était mon premier contact avec le GT et j’ai adoré ! Depuis, c’est aussi avec Saintéloc que j’ai disputé le e-Trophée Andros et je serai de nouveau au départ - avec le Suisse Lucas Légeret et le Français Simon Gachet - des 9 Heures de Kyalami sur une Audi R8 LMS GT3. Bref, je ne tombe pas dans l’inconnu et je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. Même si c’est une année d’apprentissage, le but ne sera pas de faire de la figuration et nous viserons les podiums dans la catégorie Silver Cup."