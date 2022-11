Le jeune pianiste de 17 ans Kevin Chen remporte le Concours de Genève

La semaine dernière, ce sont les lauréats de l’édition du Concours de Genève de composition de cette année qui étaient dévoilés. C’est le compositeur sud-coréen Shin Kim, 27 ans, qui a remporté le premier prix avec son œuvre The Song of Oneiroi. Le compositeur japonais Yuki Nakahashi occupe la deuxième place avec son œuvre Settings pour ensemble vocal et le troisième prix revient au compositeur de Madrigali pour six voix, l’artiste hongrois Ármin Cservenák.

Ecoutez ici l’œuvre du compositeur Shin Kim, The Song of Oneiroi :