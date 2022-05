Le jeune Kristian Arnstad prolonge son contrat jusqu’en 2025 à Anderlecht

Arrivé à Neerpede en septembre 2019 alors qu’il n’avait que 16 ans, Kristian Arnstad a fait ses débuts avec le Sporting d’Anderlecht en octobre 2020 contre le Club de Bruges. Le milieu de terrain norvégien de 18 ans, qui a disputé 5 matches des derniers Champions' playoffs, a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 au RSCA, a annoncé lundi le 3e du défunt championnat.

Initialement lié au club anderlechtois jusqu’en juin 2023, celui qui a notamment impressionné contre le Club de Bruges début mai a donc décidé de s’inscrire dans la durée au Sporting. Si ses débuts n’ont pas été simples, il avoue avoir "développé un grand amour pour (le) club et pour (ses) couleurs". "C’est ici qu’est ma place désormais. Et l’avenir me réjouit", a déclaré l’élégant joueur, cité sur le site de son club.

Le CEO bruxellois Peter Verbeke estime que le joueur "possède un potentiel très élevé" et qu’il "avait compris que (le) club était l’endroit idéal pour développer tout ce potentiel". "Il combine l’agressivité et la grinta avec une intelligence de jeu et de grandes capacités techniques, ce qui est une combinaison rare", a analysé Peter Verbeke.