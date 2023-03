"Le Jeune Karl Marx" : l'épopée intellectuelle passionnante du philosophe dans un biopic survolté

Comme son nom l'indique, Le Jeune Karl Marx raconte la jeunesse du célèbre penseur et théoricien socialiste. Un film moderne qui permet de faire le lien entre les idées de Marx et notre époque. Le Jeune Karl Marx est à découvrir le jeudi 9 mars à 23h20 sur La Trois et sur Auvio !

Réalisé par Raoul Peck (I am not your negro), le film se déroule entre 1842 et 1948 lorsque Karl Marx avait entre 25 et 30 ans. Ce choix est justement ce qui fait l'originalité principale de l'œuvre puisqu'il fait sens contraire à l'imagerie collective du vieux sage barbu. Le réalisateur ne souhaitait pas transformer son film en une déconstruction idéologique mais raconter la transformation politique du penseur :

Je savais qu’il ne fallait pas essayer d’expliquer le grand Marx barbu, l’icône en statue de granit qui a servi de prétexte à des monstres pour commettre leurs crimes. (...) Alors j’ai choisi de parler du jeune Marx, dans cette période de sa vie où il est en train de se transformer de manière fondamentale.

En s'éloignant du biopic conventionnel, le metteur en scène choisit une approche presque documentaire, afin de faire ressentir les choses au maximum. Raoul Peck a donc fait énormément de recherches autour de la grande figure socialiste pour écrire son scénario basé uniquement sur le réel.