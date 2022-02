Le jeune ensemble Ouranos présente son nouvel album à travers une "vidéo-podcast" originale

Dans sa chronique La Passion selon Valentine, Valentine Jongen nous parle d'un quintette à vent français, qui a récemment sorti une vidéo-podcast originale pour promouvoir leur nouvel album mais surtout pour partager un bon moment avec leur public.

L’Ensemble Ouranos est un quintette à vent, composé de cinq jeunes Français : le clarinettiste Amaury Viduvier, le bassoniste Raphaël Angster, la flûtiste Mathilde Calderini, le corniste Nicolas Ramez et l'hautboïste Philibert Perrine. Ces cinq musiciens ont sorti leur deuxième album sous le label Nomad le 24 septembre dernier accompagné du pianiste français Guillaume Vincent. Et pour communiquer sur la sortie de cet album, ils ont très récemment réalisé une vidéo/podcast de 50 minutes pour discuter de cette sortie mais aussi, surtout, pour partager un moment avec leur public.

C’est un concept assez original, il faut imaginer cinq musiciens d’une trentaine d’années réunis autour d’une table avec un micro. La vidéo est tournée avec 3 caméras chez Mathilde, la flûtiste, dans une ambiance très "bienvenue à la maison". Et c’était d’ailleurs la volonté du quintette : une atmosphère "good vibes" et montrer en vidéo leur bonne entente et leur complicité.

La vidéo (qui dure donc 50 minutes) se structure en 3 parties : d’abord ils racontent quelques anecdotes mémorables vécues ensemble, puis ils enchainent sur un petit quizz où ils se font écouter une seconde seulement de leur disque et les autres doivent deviner de quel morceau cette seconde est tirée. Enfin, la troisième et dernière partie de cette vidéo/podcast est dédiée à une FAQ : les internautes posent des questions à l’Ensemble Ouranos (comme par exemple : Quel est leur meilleur souvenir ? Comme prononcer " Ensemble Ouranos en anglais " ? Qui est le plus syndicaliste des 5 ?...) et l’Ensemble répond à toutes ces questions et ça vaut le détour.