Le jeune coureur belge Lennert Van Eetvelt suspendu par Lotto Dstny pour « violation présumée des règles antidopage »

C’est une nouvelle peu réjouissante qu’a appris l’équipe Lotto Dstny vendredi. L’équipe belge a en effet été avertie par son coureur Lennert Van Eetvelt d’une "violation présumée des règles antidopage" sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var le 19 février.

Lotto Dstny ne tire cependant pas la sonnette d’alarme dans son communiqué : "Nous avons entendu notre coureur et notre staff médical et nous sommes confiants quant à l’issue de la procédure. Nous suivons cependant les procédures en vigueur et Lennert ne sera pas aligné avec l’équipe dans l’attente d’une enquête plus approfondie".

Le contrôle positif de Van Eetvelt concerne un spray nasal, qui n’est pas interdit en compétition s’il est déclaré et que l’utilisation qui en est faite est conforme à la notice.

Le coureur de 21 ans a réagi dans le communiqué de son équipe et est évidemment bouleversé. "Depuis hier, mon monde s’est écroulé. Aucun coureur ne souhaite recevoir une telle lettre. Je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer. Lors d’un contrôle antidopage, j’ai pourtant bien déclaré que je prenais ce spray nasal, comme je l’ai déjà fait auparavant durant ma carrière. Je n’ai rien fait d’intentionnel, j’espère qu’il s’agit juste d’une erreur et que le cauchemar sera bientôt terminé."

Lotto Dstny indique d’ailleurs que l’usage de ce spray nasal a été fait en accord avec le staff médical de l’équipe. Les deux parties se sont réunies pour discuter de la situation et tenter de mettre les choses au clair. Sur la liste des engagés pour Liège-Bastogne-Liège, il ne sera pas au départ et n’épinglera plus de dossard le temps que la vérité soit faite dans cette affaire.

"Nous avons eu une bonne conversation avec le coureur, nous avons entendu ses explications et nous avons confiance quant à l’issue de cette affaire. L’équipe applique une politique de zéro tolérance et Lennert sera donc suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous voulons souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’une sanction, mais d’une simple application des directives du MPCC (Mouvement pour une Cyclisme Crédible). Lennert aura également davantage de temps pour étayer son dossier du mieux possible", conclut la formation belge dans son communiqué.

22e sur la Flèche Wallonne, Van Eetvelt avait réalisé un bon Tour des Alpes Maritimes et du Var, terminant 18e du général et 4e au classement du meilleur jeune. Passé par la structure de formation de l’équipe Lotto, il était passé professionnel la saison dernière.