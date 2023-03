Le jeune chanteur des "Choristes" devient prof de sciences dans "Demain nous appartient"

Pour le reste, on n’en sait pas beaucoup plus. Ce qu’on sait en revanche, c’est que pour donner corps à ce jeune enseignant, la production a fait appel à Jean-Baptiste Maunier, dont elle avait annoncé l’arrivée au mois de janvier dernier.

Révélé au grand public alors qu’il était adolescent dans "Les Choristes", l’acteur a à présent 32 ans et se réjouit d’entamer cette nouvelle aventure à la télévision. Interrogé par le magazine "Télé 2 semaines", il a en effet expliqué que cette série lui permettait "de se redécouvrir et de montrer aux téléspectateurs quelque chose de différent". Quant au format de la quotidienne, il constitue pour lui "un challenge intéressant et une autre façon d’aborder la comédie".

De fait, produire un épisode par jour représente un défi de taille, requérant une certaine charge de travail. "Les premiers jours je ne savais plus où donner de la tête !" a d’ailleurs avoué l’acteur avant de poursuivre "Maintenant je commence à m’y faire et c’est vraiment super. J’ai reçu un accueil extraordinaire et j’ai des amis qui jouent déjà dans la série".