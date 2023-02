Le jeune Belge William Cerf Junior s’empare du maillot jaune de leader au Tour du Rwanda

Callum Ormiston (Global 6 Cycling) a remporté la cinquième étape du Tour du Rwanda ce jeudi au terme de 195 kilomètres entre Rusizi et Rubavu. Une étape qui comprenait notamment trois cols de deuxième catégorie et trois de première catégorie. Le coureur Sud-Africain a devancé de six petites secondes Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) et Metkel Eyob (Terengganu Polygon Cycling Team). Premier Belge, William Cerf Junior (Soudal – Quick-Step Devo Team) a franchi la ligne en quatrième position et s’empare de cette façon du maillot jaune de leader, qui était depuis mercredi sur les épaules de Thomas Bonnet. Le Belge de 20 ans possède deux petites secondes d’avance sur son dauphin, Anatoliy Budyak.

Chris Froome a réalisé une longue échappée en solitaire avant de connaître deux pépins mécaniques et de devoir se résoudre à rejoindre le peloton.

Vendredi, l’étape mènera les coureurs de Rubavu à Gicumbi sur 157 kilomètres. Le Tour se déroule jusqu’à ce dimanche avec une arrivée à Kigali, la capitale.