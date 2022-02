Le jeune Belge Maxim Van Gils remporte le Tour d'Arabie saoudite

Maxim Van Gils (Lotto Soudal), 22 ans, a remporté le Tour d'Arabie saoudite cycliste (2.1) à l'issue de la 5e et dernière étape disputée à AlUla Old Town sur 138,9 km samedi et gagnée au sprint par le Néerlandais Dylan Groenewegen (Bike-Exchange Jayco).

Maxim Van Gils, vainqueur la veille et porteur du maillot vert de leader, remporte l'épreuve après avoir gagné l'étape reine vendredi, sa première victoire professionnelle.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a crevé à 2,5 km de l'arrivée empêchant l'Australien de disputer le sprint. Une emballée finale qu'a réglée pour la deuxième fois de la semaine Dylan Groenewegen. Le Néerlandais s'est montré plus rapide que le Britannique Daniel Mclay (Arkéa-Samsic), 2e, et l'Italien Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), 3e. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) a pris la 7e place.

Au classement général, Maxim Van Gils l'emporte avec 36 secondes d'avance sur le jeune Colombien Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Quatre coureurs ont composé l'échappée du jour: l'Allemand Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl), le Danois Anthon Charmig et le Norvégien Martin Urianstad ( Uno-X Pro) et le Grec Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro). Steimle aura été le dernier rescapé de ce quatuor et fut repris à dix bornes de l'arrivée.