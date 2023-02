Le jeune Belge Cyril Ngonge plante son tout premier but en Serie A et fait trébucher la Lazio

En voilà un qui sait soigner ses débuts. Titularisé pour la 1e depuis son arrivée au Hellas Verone cet hiver, le Belge Cyril Ngonge n’a pas mis longtemps pour planter son 1er but. Alors que son équipe était menée 0-1 à la 50e minute, il s’est magnifiquement imposé dans le grand rectangle sur un coup-franc excentré pour catapulter une tête dans les filets d’Ivan Provedel.

Une rose qui permet au Hellas Verone, 18e (14 points) et empêtré dans la galère du fond de tableau, de grappiller un point précieux et de rattraper un tantinet son retard sur le premier relégable, la Spezia (18 points).

Pour rappel, Ngonge a atterri à Verone après avoir passé une saison et demie à Groningen. Avec le club batave, l’ailier formé à Anderlecht et plus tard au Club de Bruges a disputé 42 matches et planté 11 buts.