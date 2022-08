Le jeune attaquant belge Antoine Colassin (Anderlecht) prêté avec option d'achat à Heerenveen

Le jeune attaquant belge Antoine Colassin, 21 ans, est prêté par Anderlecht à Heerenveen (Eredivisie) jusqu'au terme de la saison, ont annoncé officiellement les deux clubs ce mardi. Le Namurois évoluait en compagnie des RSCA Futures, l'équipe U23 du Sporting.

Après des débuts fracassants en équipe première début 2020 (quatre matches, trois buts), Antoine Colassin n'avait pas réussi à confirmer par la suite. Prêté à Zulte Waregem un an plus tard, il avait essentiellement dû se contenter de bribes de match et était rentré à Neerpede l'été dernier.

Pas utilisé par Vincent Kompany la saison dernière, Antoine Colassin va tenter de se relancer à Heerenveen, qui occupe actuellement la cinquième place du championnat néerlandais.