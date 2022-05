Le jeu vidéo, vecteur de développement de l'intelligence chez l'enfant ?

La multiplication des appareils numériques et de leurs usages a inévitablement atteint les enfants. En 2020, une étude de l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry évaluait en moyenne le temps passé des enfants de 8 à 12 ans sur les écrans entre 4 et 6 heures par jour. Que ce soit pour jouer, apprendre, regarder ou sociabiliser, les médias numériques ont pris une place prépondérante dans nos vies.

L'enchaînement des heures sur les écrans peut provoquer des troubles du sommeil, des fatigues visuelles ou de négliger les activités physiques. Pourtant, de nombreux chercheurs restent persuadés des bienfaits des jeux vidéo dans l'apprentissage.