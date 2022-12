Le jeu vidéo belge joue des coudes sur un marché concurrentiel et international

L’industrie du jeu vidéo belge voit le tax shelter s’étendre au domaine et l’accueille à bras ouverts. Le tax shelter, c’est ce mécanisme qui, en échange d’avantages fiscaux, permet aux entreprises d’investir dans des secteurs culturels, dont maintenant le jeu vidéo.

Pour Bruno Urbain, directeur du studio Fishing Cactus, c’est un moyen d’être plus concurrentiel à l’étranger : "Le tax shelter va permettre de contribuer jusqu’à 1/4 des dépenses. C’est autant d’argent que l’on ne doit pas aller chercher ailleurs et c’est autant d’argent qu’un éditeur qui veut investir en nous ne doit pas dépenser. On devient un investissement moins cher et donc moins risqué. Cela permet de nous rendre plus compétitif à l’international. Pour moi, c’est un mécanisme qui va permettre dans quelques années de multiplier les coproductions pour développer des jeux plus ambitieux financièrement parlant."

Plus d’ambitions dans le jeu vidéo belge, cela permettra de faire des jeux davantage remarqués. Plus de visibilité, c’est plus de joueurs potentiels et donc plus d’argent. Les professionnels du jeu vidéo n’attendent que ça et peut-être qu’un jour, le dernier jeu à la mode sous le sapin des joueurs aura la griffe d’une production du plat pays.