Le jeu Twister se joue désormais en réalité virtuelle

Le célèbre jeu Twister se met au goût du jeu avec Twister Air, une déclinaison signée Hasbro, qui fait la part belle à la réalité augmentée.

Le principe reste plus ou moins le même, à savoir se contorsionner afin de placer ses pieds et ses mains sur des cercles de couleurs. Mais dans cette version, le tapis coloré est remplacé par un écran, et votre position sera analysée grâce à des bracelets, à placer sur vos poignets et vos chevilles.

Chaque joueur devra donc gesticuler devant son écran, plutôt que d’adopter des positions compliquées ou gênantes, comme c’était le cas sur le Twister original. On ne sait pas si les parties seront aussi marrantes, mais Hasbro est confiant, comme l’explique Adam Biehl, General Manager de Hasbo Gaming : "Cette nouvelle version de Twister profite de la réalité augmentée pour moderniser le jeu classique de Twister qui a vu le jour dans les années 1960, et offrira certainement aux joueurs de tout âge une nouvelle expérience passionnante, inspirée par la musique, dont ils se souviendront longtemps."