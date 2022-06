Le jeu Tell Me Why est offert pour le mois des fiertés

Le jeu narratif du studio Don't Nod (Life is Strange) est proposé gratuitement en ce mois de juin sur Xbox et sur Steam.

Dans ce récit mystérieux et intime, les jumeaux Tyler (premier personnage transgenre pour un jeu AAA) et Alyson Ronan se retrouvent et utilisent le lien surnaturel qui les unit pour découvrir la vérité sur leur enfance aimante, quoique troublée.

Avec pour toile de fond une jolie petite ville d'Alaska, l'aventure de Tell Me Why contient des personnages réalistes et des choix captivants, et traite de sujets matures. Alors que vous explorerez le passé des jumeaux, vos choix influeront sur leur relation et sur la force du lien qui les unit, tout en façonnant le cours de leurs vies.

Les trois chapitres qui composent cette aventure sont à récupérer à cette adresse.

Soulignons que Tell Me Why a remporté le prix du meilleur personnage LGBT aux Gayming Awards, “une cérémonie organisée pour récompenser les œuvres, médias et personnalités pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBT” souligne Wikipédia.