Le jeu Suicide Squad ne sortira pas en 2022

Suicide Squad: Kill the Justice League, qui met en avant les antihéros de DC Comics, à savoir Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, sera le premier jeu de Rocksteady depuis 2015, et la sortie de Batman: Arkham Knight.

En attendant sa sortie, les joueurs pourront se ruer vers Gotham Knights, un autre jeu DC Comics, développé par WB Games Montreal et prévu pour le 25 octobre.