Le jeu Suicide Squad devrait être retardé pour la deuxième fois

Rappelons que Suicide Squad: Kill the Justice League, qui fait suite à la série des Batman Arkham, a été conçu comme un jeu service, et qu’il faudra donc être constamment en ligne pour en profiter (même en solo), et sortir le portefeuille pour débloquer des bonus (dont des costumes pour les différents protagonistes).

Autant dire qu’entre les retards, le gameplay banal et la direction voulue par le studio, Suicide Squad est plus que jamais attendu au tournant. Mais si le retard se confirme, le jeu ne devra plus essayer de s’imposer péniblement face au très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, attendu le 12 mai. C’est déjà ça de gagné.